Alaşehir CHP Adayı Ahmet Öküzcüoğlu: 'Kadın gelişirse toplum gelişir'

Alaşehir CHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Öküzcüoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, "kadın gelişirse toplum da gelişir" dedi.

Kadınların toplumsal ekonomik ve siyasal hayatın her alanında yer alması gerektiğine dikkat çeken Öküzcüoğlu, “Bu aynı zamanda toplumsal refahımızı da artırır. Hiçbir zaman unutmayız ama hatırlatmakta fayda var. Kurtuluş Savaşı'nda kadınlarımız cephede erkeklerimizle birlikte savaşmanın yanı sıra güzel vatanımızın her yerinde mücadeleye katılarak tüm dünyanın övgüsünü almıştır” dedi.

Öküzcüoğlu şöyle devam etti: “Ne mutlu bize ki, büyük önderimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımıza her zaman değer verdiğini göstererek bize bu konuda da önderlik etmiştir. 5 Aralık 1934 tarihinde “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasa kabul edilerek pek çok gelişmiş ülkeden önce kadınlarımız bu önemli hakka sahip olmuştur. Bugün tüm kadınlarımıza “tanıyalım veya tanımayalım” güzel bir gülümseme ile selam verelim. Alaşehirimizin ne denli vefakar bir ilçe olduğunu kendilerine hissettirelim. Tüm kadınlarımızın 8 Mart dünya kadınlar gününü içtenlikle, sevgiyle ve saygıyla kutluyorum”