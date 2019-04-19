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Alaşehir çöplüğünde yangın

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çöp toplama alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çöp toplama alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'de çöplerin döküldüğü alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çöplükte görev yapan personelin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 150 metrekare alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili güvenlik güçleri araştırmalarını sürdürürken, iddiaya göre bir kişinin çöpleri ateşledikten sonra hızla bölgeden kaçtığı öğrenildi.

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