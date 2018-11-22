Alaşehir Demokrasi Meydanı yenilendi

Alaşehir Belediyesi tarafından yapılan Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı restorasyon projesi, törenle hizmete açıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde ortaya konulan güzel hizmetlerin herkes tarafından takdir topladığını söyledi. Alaşehir'in heyecanla beklediği köprülü kavşağın birinci etabını açtıklarını da belirten Başkan Uçak, “Hizmetin siyaseti olmaz anlayışıyla çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun” dedi.

Uçak'ın konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Şöyle bir baktığımızda geride kalan 4,5 yılı aşkın sürede Alaşehir'imize birbirinden güzel proje ve hizmetleri kazandırmış olmanın huzuru ve mutluluğuyla bugün karşınızdayım. Bizlere Alaşehir'imize ve Manisa'mıza güzel hizmetler vermeyi nasip eden yüce Allah'ıma binlerce hamd ediyor, inşallah bundan sonra da daha güzel hizmetlerde hep birlikte olmayı niyaz ediyorum. Altyapı, kanalizasyon, içme suyu, arıtma tesisleri, su depolarının yenilenmesi, 101 mahalle projesi gibi MASKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla bugüne kadar sadece MASKİ'nin ilçemize 85 milyon 750 bin liralık yatırım yaptığını gururla belirtmek istiyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan projeleri bir bir sıralayan Başkan Ergün, “Bugün 27 milyon liranın üzerinde bir yatırımla geçmişte birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği o ölüm yolunda başlattığımız Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı projemizin çok şükür battı çıktı kısmını trafiğe açtık. İnşallah tamamı açıldığında, o kötü anılar yerini güvenli ve modern bir kavşağa bırakmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Asfaltından parke taşına, toplu ulaşımda dönüşüm hizmetlerinden kırsal yatırımlara, sağlık ilaçlama çalışmalarından mezarlık hizmetlerine kadar çok sayıda çalışmayı ilçemize kazandırdık. Yaptığımız tüm bu yatırımlarla MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yatırımlarını da üst üste koyduğumuzda, bugüne kadar Alaşehir'imizin Büyükşehir Belediyemizden 224 milyon lira gibi bir yatırım aldığını vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Alaşehir'e yapılan hizmetlerin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Bugüne kadar yaptığımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Bundan emin olunuz. Kısa bir süredir görevde olmasına rağmen çok güzel hizmetler yapan, Alaşehir sevdasıyla gece-gündüz demeden çalışan değerli Belediye Başkanım, yol arkadaşım Ali Uçak ile birlikte daha yapacak çok işimiz var. Uçak Başkan Alaşehir'i uçuracak, Büyükşehir değiştirecek. Çünkü bizler sizleri seviyoruz. Kamunun kaynaklarını namusumuz bilip, öyle çalışıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan Manisa'mızın 17 ilçesine ve 1088 mahallesine en güzel hizmetleri kazandırmak tek gayemiz oldu. Bu 9,5 yıldır böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Bu çizgimizi bozmadan, günübirlik siyasi çekişmelerin içine girmeden Alaşehir'imize ve Manisa'mıza en iyi hizmetleri vermenin çabasında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Birazdan açılışını yapacağımız bu güzel yol düzenlemesinde çorba da bizim de tuzumuz bulunsun diyerek, güzel bir süs havuzu ve cadde aydınlatmalarını gerçekleştirdik. Bir kez daha emeği geçen herkesi tebrik ediyor, yenilenen yolların kazasız belasız kullanılmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından meydan ve yol düzenleme çalışmaları okunan dualar eşliğinde hizmete açıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ile birlikte yenilenen meydanda ve yollarda incelemelerde bulunan Başkan Cengiz Ergün, emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılış töreni, hatıra fotoğraflarının çektirilmesiyle son buldu.

Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Daire Başkanları, MHP İl Başkanı Öztürk, MHP Ülkü Ocaklar İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Alaşehir Teşkilatı, Ülkü Ocakları Alaşehir Teşkilatı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.