Alaşehir Devlet Hastanesi odaları otel konforunda olacak

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki devlet hastanesi personeline Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Oda Temizleyicisi ve Kat Hizmetleri" kursu verilmeye başlandı. 576 saat sürecek kursu tamamlayan personel, hastane kat ve odalarında vatandaşlara daha kaliteli bir hizmet sunacak.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi ile Alaşehir Devlet Hastanesi arasında imzalanan protokol kapsamında hastane personeline yönelik "Oda Temizleyicisi ve Kat Hizmetleri" kursu açıldı. Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği Alan Öğretmeni Fatma Kayar tarafından hastane personeline; kat hizmetleri, oda temizliği, yatak düzenleme, temizlik araçlarının ekonomik ve düzenli kullanımı konusunda teorik ve uygulamalı olarak eğitim veriliyor. 30 personelin katıldığı ve 576 saat sürecek olan kurs sonunda kursiyerlere “Oda Temizleyicisi ve Kat Görevlileri“ sertifikası verilecek. Kurs hakkında bilgi veren Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği Öğretmeni Fatma Kayar, "House Keeping' sistemini hastane çalışanlarımıza teorik ve uygulamalı bir şekilde anlatıyoruz. Onlara yatak yapılma, toz alma ve paspas kullanma işlerini uygulamalı şekilde gösteriyoruz. Bu şekilde onlara daha iyi bir eğitim veriyoruz" dedi.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez ise "Devlet hastanesi işbirliği ile temizlik personeline oda temizliği ve kat hizmetleri görevlileri kursu açtık. Kursumuz 576 saat sürecek. Görevlendirmiş olduğumuz konaklama ve seyahat alanı öğretmenimizce kurslarımız, teorik ve uygulamalı olarak hastanemizin bünyesinde devam edecektir. Kurs sonunda da kursiyerlerimize sertifika verilecektir" diye konuştu.

Günümüzün şartlarına uygun olarak hastane temizlik personeline eğitim verildiğini aktaran Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kadir Gem de amaçlarının vatandaşa daha kaliteli bir hizmet sunmak olduğunu söyledi.