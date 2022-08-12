İhlas Haber Ajansı

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Alaşehir Devlet Hastanesi yaraları sarmaya hazır

Alaşehir Devlet Hastanesinde Kronik Yara Bakım Polikliniği 11 Ağustos itibarıyla hizmete açıldı.


Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde Uzman Dr. Saadettin Dolar ile yara bakımından sorumlu Hemşire Derya Mama'dan oluşan ekip 'Diyabetik Ayak' vakaları için tanı, tedavi ve yara takibinin yanı sıra kronik yarası olan diğer hastalara da rehberlik ve pansuman planlama hizmeti veriyor. Manisa'da ilk olma özelliğine sahip Kronik Yara Bakım polikliniğinin açılışında konuşan Başhekim Uzm. Dr. Kadir Gem, "İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda hastalarımıza hizmet vermeye hazırız." diyerek yara bakımında profesyonelleşmiş ekibin önemine değindi.


Vakaların derecesine ve takip durumuna göre yatarak tedavi hizmeti de veren Yara Bakım Polikliniği haftada bir gün olmak üzere perşembe günleri mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

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