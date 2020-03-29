Alaşehir Devlet Hastanesinde korona virüs önlemi

Başhekimlik uygulama ile ilgili sosyal medya üzerinden duyurular yaparken, ilçe halkı yapılan anonslarla bilgilendirildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, “Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda 30 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren yaşadığımız korona virus salgın süreci nedeniyle, hastanemiz polikliniklerinde randevulu olmayan hasta kabulü yapılmayacaktır. İkinci bir talimata kadar tüm vatandaşlarımızın, acil vakalar dışında mağduriyet yaşamaması için MHRS randevusu alarak hastaneye başvurması gerekmektedir." denildi.

Duyuruya göre randevulu olmayan, MHRS randevusu almayan hastalar doğrudan, hastaneye gelemeyecek.