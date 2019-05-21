İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alaşehir Eşmeliler Spor Kulübü 1. Amatör'e yükseldi

Alaşehir Eşmeliler Spor Kulübü mücadele ettikleri Manisa 2.

Amatör kümede şampiyon olarak, birinci amatör kümeye yükseldi.


Son maçlarını Alaşehir Yeni Mahalle Spor ile yapan Eşmeliler Spor 2-1 yenilmesine rağmen, averajla şampiyon oldu. 33 Puan toplayan Eşmelilerspor'da İsmail Akgün 11 gol ile turnuvanın gol kralı olurken, kaleciler Harun Gülerer ve Mahmut Aydın kalelerinde toplam 6 gol görerek, en az gol yiyen takım oldu. Futbolculara ise şampiyonluk dolayısıyla bin 500'er TL şampiyonluk primi yatırıldı.


Şampiyonluklarından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyleyen Alaşehir Eşmeliler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Koç, "Kulübümüz geçen yıl kuruldu. İkinci yılında bir üst tura çıktık. Kulübümüz iyi bir ekip, arkadaşlık, kardeşlik duyguları ile mücadele ediyoruz. Aile olarak özverili, düzenli, saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde olduk. Bunun da semeresini şampiyon olarak aldık. Hedefimiz önümüzdeki yıl da şampiyon olmak. Şimdiden çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.