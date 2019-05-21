Alaşehir Eşmeliler Spor Kulübü 1. Amatör'e yükseldi

Amatör kümede şampiyon olarak, birinci amatör kümeye yükseldi.

Son maçlarını Alaşehir Yeni Mahalle Spor ile yapan Eşmeliler Spor 2-1 yenilmesine rağmen, averajla şampiyon oldu. 33 Puan toplayan Eşmelilerspor'da İsmail Akgün 11 gol ile turnuvanın gol kralı olurken, kaleciler Harun Gülerer ve Mahmut Aydın kalelerinde toplam 6 gol görerek, en az gol yiyen takım oldu. Futbolculara ise şampiyonluk dolayısıyla bin 500'er TL şampiyonluk primi yatırıldı.

Şampiyonluklarından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyleyen Alaşehir Eşmeliler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Koç, "Kulübümüz geçen yıl kuruldu. İkinci yılında bir üst tura çıktık. Kulübümüz iyi bir ekip, arkadaşlık, kardeşlik duyguları ile mücadele ediyoruz. Aile olarak özverili, düzenli, saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde olduk. Bunun da semeresini şampiyon olarak aldık. Hedefimiz önümüzdeki yıl da şampiyon olmak. Şimdiden çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.