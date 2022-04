Alaşehir Halk Eğitim Merkezi yılın ilk sergisini açtı

Manisa'nın Alaşehir İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kursiyerlerin hazırlamış olduğu “Adım Adım Sanat” sergisinde Atatrük portresi ilgi odağı oldu.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri" dolayısıyla kursiyerlerinin hazırlamış olduğu “Adım Adım Sanat” sergisi açıldı. Kursiyerler tarafından hazırlanan çini ve mozaik ürünleri Fethi Sekin Gençlik Merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 420 eserin yer aldığı servinin açılışı Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkan vekili Muammer İbişoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

Kursiyerlerden Havva Aktaş tarafından özenle hazırlanan Atatrük portresi sergide ilgi odağı oldu.

Serginin açılışına katılan Kaymakam Uçgun'a çini Atatürk portresi Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saliha Safa Ekti'ye çini porselen çalışması hediye edildi.

Sergi hakkında bilgi veren Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Mozaik ve Katı Sanatı Öğretmeni Gülay Hazer, "Mozaik sanatına bu yıl başladık şuanda 60 tane kursiyerimiz var. Bu sergi ile halkımızı bilinçlendirmek için bugün burada sergi yapıyoruz. Bu yüzden halkımızı buraya davet ediyoruz, ürünleri görsünler" dedi.

Sergiyi beğenerek dolaştığını belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün gayesi yediden yetmiş yediye herkesi her an bir şeyler öğrenmesi kendine yenilik katmasıdır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün varlık gayesi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımızın her alanda kendini geliştirmesidir. Hangi alanda geliştirmek istiyorsa Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün o alanda bireylere yönelik kurs açması insanlarımızın kendisini geliştirmesine yardımcı olmasıdır. Ben sergide emeği geçen ve eserleri hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. 2021 Ekim ayından bugüne yaklaşık 6 ayda Halk Eğitimi Merkezi'nde 263 genel, 144 mesleki ve teknik kursu açılarak 6 bin 520 kursiyer kurslara katılımı sağlandı. Her zaman ve her yerde herkes için eğitim anlayışıyla farklı tür ve alanlarda kurslar açılmaya devam edilecektir" diye konuştu.