Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi tanıtımı yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni dönemde İlçe Halk Eğitim Merkezinde açılacak olan kurslar düzenlenen törenle tanıtıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılında İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılacak olan kurslar düzenlenen törenle tanıtıldı. 3 bin 700 kurs çeşidiyle yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan İlçe Halk Eğitim Merkezi görevlileri vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Tanıtım töreninde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü el sanatları sergisi vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Öte yandan törende Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi de gösteri yaparak hünerlerini sergiledi.

Tanıtım alanını gezen Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün temel vizyonu, beşikten mezara öğrenebileceğini ve öğrenme için yapılacak çalışmaları bizlere gösteriyorlar. Ben Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarını kutluyorum. Vatandaşlarımızın aşılarını olarak, bir buçuk yıldır kapalı olan okullarımız ve Halk Eğitimi Merkezi kurslarımızın açılabilmesi. Temel prensibimiz, bizde yeter ki talep olsun, her türlü kurs açılır. Tüm Alaşehirlileri kurslara katılmaya davet ediyorum" dedi.

Tanıtım töreninde kurslara katılmak isteyenlerin başvuruları alındı.

Törene Kaymakam Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez ve vatandaşlar katıldılar.