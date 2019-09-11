Alaşehir için 4 yıllık ekonomi planı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilçenin ekonomisinin kalkınması amacıyla 4 yıllık stratejik planlama toplantısı yapıldı.

TOB Birliği'nin akreditasyon sistemi kapsamında yer alan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, 4 yıllık stretejik planlamasını şekillendirmek için paydaşlarıyla toplantı yaptı. Toplantıda Alaşehir'in gelişmesi, ekonomik yatırımların artırılması, geleceğinin şekillenmesi değerlendirildi. Toplantı sonunda yapılan değerlendirmelerde, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı Organize Sera Bölgesi kurulması, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Tarıma Bilimleri Fakültesinin kurulması, Alaşehir'in turizm değerlerinin ön plana çıkarılması, Alaşehir'e özgü coğrafi işaretlerin alınması çalışmalarının takip edilmesine karar verildi.

Toplantıda konuşan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, "Bölgemizde yaygınlaşmaya başlayan, ülkemiz ekonomisine olumlu yönde katkı sağlayan jeotermale karşı değiliz. Çünkü ülkemizin enerjiye ihtiyacı var. Dışarıya bağımlılıktan kurtulmamız, üretirimin artması lazım. Üretim yapmadığımız sürece kazanmamız, mümkün değil. Biz jeotermal kuyularının, santrallerinin sadece üretim yapılırken, standartların tamamen uygulanmasını istiyoruz. Çevreye ve her türlü canlıya zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmesi ve üretim yapılması taraftarıyız. Oda olarak üzümde tanıtım çalışmalarımızı başarıyla yürüttük. Önümüzdeki dönemlerde de kendimize hedef belirleyip istediğimiz yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Başarı için birlik olalım, beraber olalım, arkadaş olalım, kardeş olalım, hep birlikte Alaşehirli olalım. Bölgemizden geçecek olan İzmir-Ankara Hızlı tren hattını, organize sanayi bölgesi, organize sera bölgesi kurulması çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Alaşehir'de kurulacak olan Tarım Bilimleri Fakültesi binasının yapılmasını da oda olarak üstleneceğiz, yeter ki bu konuda olumlu gelişmeler olsun" dedi.

Ekonomik olarak Alaşehir'in kalkınmasını istediklerini belirten "Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, hepimiz Alaşehir'in daha iyi bir şehir olması, yaşanabilir bir şehir olması için çalışıyoruz. Yaptığımız çalıştaylarda Alaşehirliler işsizliğin bitmesini, yazın sıkıntı yok ama, 12 ay sigortalı bir işte çalışmak istiyorlar. Alaşehir'de eğitim sorununun bitmesini istiyorlar. Sağlık sorunlarının çözümünü istiyor, hava kirliliğinin olmadığı sularının kesilmediği, içilebilinir bir suyunun olması , kaldırımları yürünebilir, engellilerin yürüyebileceği, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, kontrol altına alınması,turizm değerlerinin ön plana çıkartılmasını, yöresel ürünlerin ön plana çıkmasını istiyorlar. Bizim siyasete atılışımızın sebebi de bunlara çözüm üretebilmek. İnşallah bizde gücümüz oranında çözümler üretebilmek için çalışacağız. Burada da hepimize düşen görev, hepimiz bir belediye başkanıyız, bu anlayışla birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Alaşehir için bütün kurumların ortak çalışması gerektiğini ifade eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Alaşehir olarak bir bütün olursak, çalışmaklarımızı takip edebilirsek, Tarım Bilimleri Fakültesinin Alaşehir'de açılabileceğini umut ediyorum. Bugün itibariyle jeotermallerin tarıma katkısını çok göremedik. Sadece kurulum aşamasında istihdama katkısı var. Ülke ekonomisine çok ciddi manada katkısı var. Memleketimizi ciddi bir anlamda döviz harcamasından kurtarıyor. Ancak sokaktaki Alaşehirli sıcak suyun cebine de katkı sağlamasını istiyor. Bunun içinde en önemli çalışma olan 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi' bölgesinin kurulması gerekiyor. Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası gibi kurumlar Organize sanayi bölgesi olması şart değil, birkaç kişi bir araya gelerek, rantıbıl olmayan jeotermal kuyular var. Bu kuyulardan yararlanarak, seracılığa başlamaları daha iyi olur. Ticaret ve Sanayi Odası kanalıyla bir kaç babayiğit iş adamını teşvik ederek, sıcak su kuyularından sera kurmalarını bekliyoruz. Ayrıca Alaşehir'e özgü yiyeceklerin coğrafi işaretlerini almak gerekir. Kaymakamlık olarak eğitimin kalitesini artırmak için başlattığımız 'Pekala Projelerimiz' var. Bunları da el birliği ile başaracağımızdan eminiz" diye konuştu.