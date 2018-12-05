Alaşehir 'Kadına ses' oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Özel Çağrı Programı kapsamında ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele' konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Ahmet Altan Anadolu Lisesi Müdürlüğünce hazırlanan ‘Kadına ses sizsiniz' isimli projenin finali yapıldı. Proje kapsamında Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kutlamalar yapılırken, etkinliklere katılan vatandaşlar da ‘kadına şiddete hayır' dedi.

Alaşehir Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Kadına ses sizsiniz' projesi tamamlandı. Yaklaşık bir ay süren çalışmalar kapsamında Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör ve İlçe Sağlık Müdürü Psikologu ‘Kadına şiddet' konularında Ahmet Altan Anadolu Lisesi Salonunda öğrencilere konferanslar verdi. Proje kapsamında okulda görevli öğrenci ve öğretmenlerin tamamının rol aldığı bir klip de çekilerek kadına şiddet dile getirildi. Proje boyunca öğrenciler bilgilendirildikten sonra mahallerde kahvehaneleri, iş yerlerini ziyaret ederek kadına şiddeti anlattı.

Final gösterisi ise Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Sloganlar eşliğinde meydana kadar yürüyen öğrenci ve öğretmenlere vatandaşlar da destek oldu. İlçede bulunan okulların temsili öğrencilerle katılarak destek verdiği etkinlikte Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, eşi Duygu Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş öğrencilerle birlikte Kuvay-ı Milliye Caddesi- Sevgi Yolu üzerinde yürüyerek, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na geldi. Yürüyüşte ‘Kadına kalkan eller kırılsın', ‘Kadına şiddete hayır' sloganları atıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan gösterilerde kadına şiddet dile getirilirken, gösterilerden sonra havaya balonlar bırakıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan final programında ‘Pekala okuyoruz' projesinde okuma yazma öğrenen kadınlar da destek vererek kitap okuma etkinliğine destek verdi.

Etkinliğe katılarak destek veren Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un eşi Duygu Uçgun, “Tüm Alaşehirliler olarak bugün hep birlikte kadına ses olacağız, Alaşehirliler olarak kadına şiddete hayır diyeceğiz" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından desteklenmiş olan ‘Kadına ses sizsiniz' projesinin kapanış programı için bir araya geldik. Proje ekibimiz bu güzel ve anlamlı programda ilçemizde uygulamış olduğumuz ‘Pekala okuyoruz' projesini de birleştirmiş oldular. Bugün teyzelerimiz bizim yanımızda, bizimle birlikte okuma kampanyasına destek olmak amacıyla buraya geldiler. Kadına ses sizsiniz projesini daha da tanıtmak, bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kadın ailenin her şeyidir. Kadın annedir, kadın eştir, kadın kardeştir. Kadına her türlü şiddete hayır diyoruz. Bütün Alaşehir olarak kadının sesi olmak için kadına ses olmak için buraya toplanmış bulunuyoruz.”