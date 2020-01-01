Alaşehir Kaymakamı sürücülerin yeni yılını kutladı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, yılbaşı gecesi hem trafik noktalarını denetledi hem de sürücülerin yeni yılını kutladı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan ile birlikte trafik noktalarını denetledi. Yılbaşı gecesi görev yapan trafik ekiplerinin yeni yılını kutlayan Uçgun, sürücülerle de sohbet etti. Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardıktan sonra yeni yollarını kutladı Kaymakam Uçgun “Bugün ülkemiz ve tüm dünyada yeni yıl kutlamaları yapılıyor. Biz de hem trafik kontrolü yaptık hem de vatandaşlarımızın yeni yıllarını kutladık. Trafik ekiplerimiz kontrollerini yaparak vatandaşlarımızın yeni yıllarında sağlık ve huzur içerisinde girmelerini amaçladı” dedi.