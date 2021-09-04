'Alaşehir Kelter çekme' yarışmasında renkli görüntüler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramında başlayan ve 5 Eylül Alaşehir'in kurtuluşuna kadar devam edecek olan Alaşehir 3. Üzüm Festivalinde 30 kişi 50 kiloluk üzüm kelterleriyle 500 metrelik mesafeyi en hızlı koşabilmek için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da omuzlarına aldığı iki kelterle parkuru yürüyerek tamamladı. Kimi yarışmacılar kelterleri bitişe kadar taşıyamazken kimileri de bitiş çizgisiyle kendini yere bıraktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu yıl 2 yıllık pandemi sürecinin ardından üçüncüsü düzenlenen Alaşehir Üzüm Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde yarışmaya katılanlar, “Kelter” adı verilen 50 kilogramlık üzüm sepetlerini en hızlı çeken unvanını alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir yandan hasat devam ederken, diğer yandan üreticiler günü yorgunluğunu ve stresini, Alaşehir Belediyesi organizasyonunda düzenlenen 3. Üzüm Festivalinde atıyor. Yaklaşık 2 senelik bir aranın ardından yeniden festivalle renklenen Alaşehir sokaklarında bu sefer Kelter çekme yarışmasının heyecanı yaşandı.

Yarışma nefes kesti

Sevgi Yolunda gerçekleştirilen ve “Kelter” adı verilen 50 kilogramlık üzüm sepetlerini en hızlı çeken unvanını alabilmek için kıyasıya yarışan 30 kişiye vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Yarışmaya 3 kadın yarışmacı da katılarak erkeklerle birlikte yarıştı. Yarışmada bazı katılımcılar ağırlığa dayanamayarak kelterleri düşürürken, temsili olarak yarışmaya katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise 2 kelteri yürüyerek bitiş çizgisine ulaştı. Yarışmanın galibi ise 1 dakika 18 saniyelik derecesiyle Gökhan Dinç olurken yarım altının da sahibi oldu. Yarışmada ikinciliği ve çeyrek altını kazanan 1 dakika 25 saniyelik derecesiyle Emre Demir olurken, yarışmanın üçüncüsü ve gram altının sahibi 1 dakika 26 saniyelik derecesiyle İbrahim Sagu oldu. Yarışmada dereceye giren katılımcılarının ödüllerinin sponsorlar tarafından karşılandığı öğrenildi.

Yarışmanın birincisi olan Gökhan Dinç, “Yarışma benim için zor geçti baya yorucuydu baya yoruldum. İlk defa katıldım. Daha önce katılmamıştım. 500 metrelik bir mesafe. 4-5 yıldır kelter taşıyorum. Yarışmayı kazanmam kelter tutuşuyla alakalı değil hızla alakalı bir durum. Hızlı koşunca kazanıyorsunuz” dedi.

Yarışanın ardından omuzlarına aldığı yaklaşık 150 kiloluk üzümün bulunduğu 6 kelterle poz veren Selda Özdamla, “Daha önce taşıyordum bağ arasında. Kadınlar da zamanında kelter taşıyordu. Bugün temsili olarak katıldım. Kelterimi dökmeden taşıdım. Bağdakinden daha kolay geldi” diye konuştu.

Her şey Alaşehir'in tanıtımı için

Alaşehir'in ve Sultani üzümün tanıtımı için gayret gösterdiklerini kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi: “Bu sene 30 Ağustos'tan başlayan ve Alaşehir'in kurtuluşu olan 5 Eylül tarihine kadar bir festival düzenledik. Burada amacımız hem kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak hem de milli bayramımızı şanına yakışır bir şekilde kutlamaktı. Bu festivalle Alaşehir'imizin el emeği göz nuru olan çekirdeksiz Sultani üzümünü de tanıtmayı amaçladık. Bununla ilgili en güzel üzüm yarışmamız vardı dün ödüllerini verdik. Bugün de kelter dediğimiz bağlardan serim alanlarına üzümleri taşıdığımız sepetlerle kelter çekme yarışması düzenledik. Yaklaşık 30 gencimiz bu yarışmada yarıştı. Bitişe ulaşamayanlar da oldu ben de yarıştım yürüyerek de olsa kelterleri taşıdım ve bitişe ulaştım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Seneye yine üzüm festivalimize herkesi davet ediyorum.”