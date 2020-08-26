Alaşehir Kongresi'nin 101. yılı kutlandı

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında çok büyük katkısı olan Alaşehir Kongresi'nin 101. yılı Alaşehir Belediyesince organize edilen ve Karşıyaka Parkı'nda düzenlenen 'Alaşehirli Bir Gurur Abidesi Fatma Ruhiye Hanım ve Kurtuluş Savaşı' Konferansı ile kutlandı. Konferans öncesinde ilçenin yaşayan tarihi olan 107 yaşındaki Ayşe Şencan evinde ziyaret edildi.

Alaşehir Kongresinin 101. yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Alaşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Karşıyaka Parkı'nda düzenlenen 'Alaşehirli Bir Gurur Abidesi Fatma Ruhiye Hanım ve Kurtuluş Savaşı' Konferansına konuşmacı olarak Ege Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Engin Berber katıldı. Alaşehirlilerin büyük ilgi gösterdiği konferansta, vatandaşlar korona virüs salgını kurallarına uyarak, konferansı izledi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Berber, Kurtuluş Savaşında Alaşehir Kongresinın önemini ve Alaşehirli bir gurur abidesi Fatma Ruhiye Hanım hakkında bilgiler vererek, "Alaşehir Kongresi demokratikleşme açısından da çok önemlidir" dedi.

"Kuva-yi Milliye ruhunun temsilcileriyiz"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise gerçekleştirdiği konuşmasında, Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı sırasında toplanan Alaşehir Kongresi'nin savaşın kazanılmasında büyük katkısı olduğunu söyledi. Başkan Öküzcüoğlu, "Kefensiz yatan ecdatlarımızın torunları olarak, Kuva-yi Milliye ruhunun temsilcileriyiz. Alaşehir Kongresi yerel bir kongredir. Balıkesir Kongresi'nden sonra alınan kararların pekiştirilmesinde önemli bir kongre. Yerel bir kongre olmasına rağmen bölgedeki Kuva-yi Milliye direnişlerine bölge bölge olan direnişleri bir araya getirip millileştirmiş bir kongre. Burada yaptığımız direniş ve o direnişlerin milli birlik halini alması batıda Yunan'a karşı yapılan bu savunma bu memleketin öyle kolay kolay anlamayacağını göstermiştir. Ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıkmamız doğuya da moral oldu orada, Erzurum ve Sivas Kongrelerine öncülük etti, onlara şevk verdi diyebiliriz. Ege'nin kadını da erkeği de efedir" dedi.

Yaşayan canlı tarihi ziyaret ettiler

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Ege Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Engin Berber ile beraber konferans öncesinde Alaşehir'in Yenice Mahallesi'nde oturan ve yaşayan tarih olarak bilinen 4 çocuk, 8 torun sahibi asker eşi 107 yaşındaki Ayşe Şencan'ı evinde ziyaret etti. Ayşe Şencan, Atatürk'ü, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak'ı gördüğünü belirterek, "Nerede o eski günler, devenin yürüyüşü bile değişti. Eskiden develer arka arkaya giderdi, şimdi develer yan yana yürüyor. Atatürk Dumlupınar'dan trenle Alaşehir'e geldi. Biz sıraya dizildik, Atatürk'ü bekliyorduk. Atatürk bizi başımızdan okşadı. O zaman İstasyonda bulunan hükümet konağının balkonuna çıktı, fesi kaldırdı, şapkayı giydi" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise "Ayşe Sencan Teyzemizi evinde ziyaret ettik. Canlı tarih, Allah başımızdan eksik etmesin. Büyükler bizim baş tacımız biz onların tecrübelerinden dersler çıkartıyoruz. Alaşehir'le ilgili güzel bilgiler verdin, teşekkür ediyoruz" dedi.