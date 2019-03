Alaşehir Memur-Sen'den Cumhur İttifakı'na destek

Alaşehir Memur-Sen İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen "Birlik ve Beraberlik" yemeğinde Cumhur İttifakı'na destek mesajı verildi.

Alaşehir Memur-Sen İlçe Temsilciliği tarafından "Birlik ve Beraberlik" yemeği düzenlendi. Cumhur İttifakı'na destek mesajları verilen yemekte konuşan Alaşehir Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi Mustafa Yılmaz, "Biz referandum, 24 Haziran, 15 Temmuz'da nasıl devletimizin ve milletimizin yanındaysak, yine aynı ruhla hükümetimize ve belediye başkan adaylarımıza sonsuz destek veriyoruz. Biz hiçbir zaman sağ gösterip sol vurmadık. Ne isek o olduk. Böyle davrananlara da hiçbir zaman saygı duymadık. Milletçe bu süreçte geleceğimizle ilgili kararları verirken, kardeşlik duygularımızı zedelemeyecek bir şekilde sandığa gidilmesini istiyoruz. Bu amaçla birlik ve beraberlik yemeğinde buluşmayı uygun gördük" dedi.

Desteklerinden dolayı sendika yönetimine teşekkür eden AK Parti Alaşehir İlçe Başkanvekili Rıza Peker, yerel seçimlerden sonra Alaşehir'de bir çok projenin daha hayata geçirileceğini söyledi.

Her daim sendika yönetimiyle birlikte hareket ettiklerini söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Bu yemek her ne kadar birlik beraberlik yemeği olarak düzenlenmişse de, biz her zaman birlikte ve beraberiz. Çünkü hepimizin ortak noktası vatanımız, bayrağımız ve Alaşehirimizin geleceği. 31 Mart seçimi Alaşehir için çok önemli. Çünkü Manisa Cumhuriyet Tarihi boyunca ilk kez 3 bakanla temsil ediliyor. Bu Manisa için bir şans. Alaşehir-Manisa-Ankara aynı dili konuşabilirsek 3 bakanımız, 7 milletvekilimizle beraber alamayacağımız hizmet yoktur. Her bakanımızdan ayrı ayrı hizmet sözü aldık. Bakanlarımız ve milletvekillerimizden ayrı ayrı hizmet sözü aldık. Bunun için hep birlikte Alaşehir'de ve Manisa'da Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek vermemiz gerekiyor ki, arkamızdaki gücü beş yıl boyunca kullanalım" diye konuştu.