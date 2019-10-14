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Alaşehir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bin 313 adet ekstacy hap, 321 adet uyuşturucu nitelikli sentetik ecza hap, 174 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda Y.A. (20), Y.S. (56) ve İ.K. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar poliste yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan Y.A. ve Y.S. tutuklanırken İ.K. serbest bırakıldı.

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