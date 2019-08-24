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Alaşehir Şoförler Odası yeni hizmet binasına taşındı

Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Otobüsçüler Kamyoncular Kamyonetçiler Minibüsçüler Esnaf Odası, 750 bin TL’ye mal olan yeni binalarında düzenlenen törenle hizmete başladı.

Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Otobüsçüler Kamyoncular Kamyonetçiler Minibüsçüler Esnaf Odası, 750 bin TL'ye mal olan yeni binalarında düzenlenen törenle hizmete başladı.


Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan, 6 katlı 660 metrekare kapalı alana sahip ve 750 bin TL'ye mal olan yeni Alaşehir Şoförler Esnaf Odası hizmet binasının açılış törenine, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Salihli, Akhisar ve Kula şoförler odası başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunurken, Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Otobüsçüler Kamyoncular Kamyonetçiler Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Şevki Ağırbaş da çalışmalarının meyvelerini aldıklarını söyledi. Yaklaşık bir yıldır süren inşaatın tamamlanması sonucu kendi binalarına taşınmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ağırbaş, "833 kayıtlı üyemiz var. Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek, üyelerimizin tüm işlerini aynı binada çözüme ulaştırabileceğimiz bir binaya sahip olduk. Yeni hizmet binamızdan sadece üyelerimiz değil, tüm vatandaşlarımız faydalanacaktır. Binamızın yapılması aşamasında bizlere destek olan tüm üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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