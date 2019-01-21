Alaşehir trafiğini rahatlatacak kavşak

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir'de, İzmir-Denizli karayolu üzerinde yapımına başlanan ve geçtiğimiz aylarda battı kısmı hizmete açılan kavşağın yan yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Alaşehir'e kazandırdığı dev projelerden biri olan, trafikte can ve mal güvenliğini sağlayacak olan kavşak projesinde işler yolunda. Geçtiğimiz aylarda battı kısmı hizmete açılan kavşağın yan yollarında çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar kapsamında yan yollarda kaldırım, bordür, istinat duvarı ve dolgu çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kula istikametinde de yağmur suyu hattı çalışması başlayacak. Özveriyle yürütülen çalışmaları Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da yakından takip ediyor.

Trafik güvenliğinin üst düzeye çıkarılması amacıyla yapımına başlanan kavşağın ilçe için önemine değinen Uçak, “Yan yolları ve üst geçidini açmak için hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alaşehir büyük hizmetleri bir bir kavuşuyor. Büyük başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.