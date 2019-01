Alaşehir Zabıtası kayıp vatandaşı ailesine kavuşturdu

Alaşehir'de nereye gideceğini bilmeyen ve kaybolan yaşlı bir kadının imdadına zabıta ekipleri yetişti.

‘Önce İnsan' anlayışıyla vatandaşın iyi ve kötü gününde her zaman yanında olan Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler nereye gideceğini bilmeyen ve kaybolan A.S. isimli yaşlı bir kadının imdadına yetişti. Alzheimer hastası olduğu tespit edilen A.S., Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince güvenli bir şekilde evine ulaştırıldı.

“Vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarındayız”

Ekipte görevli zabıtalar tarafından bir süre belediyede konuk edilerek istirahat ettirilen ve bu süreçte kimlik bilgileri tespit edilen yaşlı kadın daha sonra ikametine ulaştırıldı. Yaşlı kadının ailesi zabıta ekiplerine teşekkür etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Erol Kacar, "İlçe merkezi ve mahallelerde belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan, toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla görev yapan zabıta müdürlüğümüzün en önemli görevlerinden biri de halkın huzurunu ve esenliğini sağlamaktır. Merkez ve kırsal mahallelerimizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevimizi özverili bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde her zaman yanındayız.” diye konuştu.