Alaşehir Ziraat Odası delegeler ve muhtarlarla buluştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 Aralık günü yapılan delege seçimleri sonrasında yeni seçilen Alaşehir Ziraat Odası yönetimi delegeler ve muhtarlarla buluştu.

Alaşehir Ziraat Odası 2 Aralık 2018 günü yapılan delege seçimlerinde yeni seçilen 87 delege ve 87 mahalle muhtarlarıyla ile birlik beraberlik yemeği düzenledi. Şelale Restorant'ta verilen akşam yemeğinde 2018 yılı değerlendirmesi yapıldı. Yemekte konuşan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Odamız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz işbirliği ile uyguladığımız eğitimler ve iyi tarım uygulamaları ile her yıl üzümde kalitemiz artmaktadır. İyi tarım uygulamaları sayesinde sağlıklı, güvenli ürün yetiştirmekteyiz. Bu sayede dünyada üzüm yetiştiren ülkelerle rahatlıkla rekabet edebiliyoruz. Hatta ilk sıraları alabiliyoruz. Ziraat Odası olarak, üyelerimize iyi tarım uygulamaları ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Ayrıca isteyen üreticilerimizle organik tarım uygulamaları yapıyoruz. Üreticilerimizle 15 bin dekar alanda iyi tarım uygulamaları ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Organik tarım, iyi tarım ve danışmanlık alanında destek isteyen üreticilerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz. 2018 yılında bazı mahallelerimize ulaşım sıkıntıları yaşadık" dedi.

Toplantıda konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, tarım faaliyetlerine yönelik desteklerinin süreceğini belirterek, "Burada biz bir aileyiz. Burada her partiden üyemiz ve arkadaşımız bulunmaktadır. Hizmetin siyaseti olmaz, biz bir aileyiz. Başkanımız Necdet Türk'ün dile getirdiği ulaşım alanları birer birer hizmete açılacaktır. Hizmetlerimiz aralıksız sürecektir. Dolayısıyla biz belediye olarak, Ziraat Odası iyi tarım uygulamaları, danışmanlık ve organik tarım uygulamalarında daha iyi hizmet verecektir" diye konuştu.