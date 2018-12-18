Alaşehir'de 2 bin 987 çocuk aşılandı

1 gibi bir başarıya ulaştı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında ilçede aşılanan çocuk sayısının 2 bin 987'ye ulaştığı açıklandı.

2018 - 2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aşı uygulama çalışmalarında büyük başarı elde edildi. Okullarda ulaşılamayan çocuklar için ev ev gezilirken, okullar tekrar ziyaret edildi ve aşılar tamamlandı. Engelli öğrenciler için evlerine ulaşılarak aşıları yapıldı. Kişilerin aşı yaptırmama hakkına sahip olmasına rağmen, aşılamada istenilen başarı yakalanırken, 2 bin 987 çocuğun aşılandığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin okula gelmeyen, devamsız ve engelli öğrencileri evlerinde ziyaret edip, ikna ederek, aşılarını yaptığı bildirildi.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, "Kişilerin aşılama yaptırmama hakkı bulunmasına rağmen aileler ile birebir iletişime geçilerek bazı aileleri ikna ettik ve bu başarıyı yakaladık. Her yıl olduğu gibi bu yılda ilköğretim 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilere DaBT-İPA (Dörtlü karma) ve KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) aşıları uygulandı. DaBT-İPA aşısı difteri (kuşpalazı), boğmaca, tetanoz ve çocuk felci hastalıklarından korur. KKK aşısı ise kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarından korumaktadır. Ortaokul 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilere Td (tetanoz-difteri) aşısı uygulanacaktır. Td aşısı ise tetanoz ve difteri hastalıklarından korumaktadır. Bu aşılar pekiştirme dozları olup bebeklik döneminde uygulanan aşıların sağladığı bağışıklığın güçlendirilmesi ve koruyuculuk süresinin uzatılması amacıyla uygulanmaktadır. Difteri, boğmaca, tetanoz ve çocuk felci ağır seyreden sıklıkla ölümle sonuçlanan hastalıklardır. Aşılama oranlarının düştüğü ülkelerde salgınlar gelişmektedir." dedi.

Aşılama oranları düşen ülkelerde salgınların görüldüğüne dikkat çeken Güngör, "Kabakulak menenjit, kısırlık ve sağırlık gibi ciddi sonuçlara; kızamıkçık ise beyin iltihabı ile sakat doğumlara neden olabilmektedir. Bu hastalıklara karşı en etkin korunma yöntemi aşılamadır. Sağlık Müdürlüğü ekipleri olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. Dönem kızamık-kızamık -kızamıkçık-kabakulak ve dörtlü karma aşılarında yüzde 99.1 aşılama oranına ulaşarak 1529 çocuk aşılanmıştır. Difteri tetanoz aşılarında da 1458 çocuk aşılanarak aynı başarı oranına ulaşılmıştır. Çalışmalarımız çocuklarımızın sağlıklı bir gelecek edinmesi ve sağlıklarını sürdürebilmeleri içindir." ifadelerini kullandı.