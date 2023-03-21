Alaşehir'de 200 fidan toprakla buluştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Orman Bölge Şefliği tarafından organize edilen Orman Haftası etkinliklerinde, 200 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ve adliye personeli olmak üzere kurum amirlerinin de katıldığı ağaçlandırma etkinliğinde, 5 dekar alanda dikim yapıldı. Programda konuşan Alaşehir Orman Bölge Şefi Yasin Demirer, "Bu yıl Matarlı Mahallesi bölgesinde bulunan Adalet Ormanı'na 200 adet çam fıstığı fidanı diktik. Hedefimiz bu yıl 5 dekar alanda diktiğimiz fidan alanlarını her yıl daha da genişletmek. Çünkü ağaçlar havayı temizler, oksijen üretir, çevreyi serinletir, enerji, su tasarrufu sağlar, erozyonu önler. Bunun için ağaç dikmek zorundayız" dedi.