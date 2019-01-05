Alaşehir'de 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı yapıldı

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in başkanlık ettiği çalıştaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler, idareciler, okul aile birliği temsilcileri ve muhtarlardan oluşan 82 temsilci katıldı. Çalıştayda 13 çalışma masasında 82 katılımcı, 10 tema üzerinde görüşlerini belirtti.

Çalıştay'da konuşan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş şunları söyledi: "Bakanlığımız tarafından başlatılan 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Alaşehir'de yapıldı. İdareci, öğretmen, okul aile birliği temsilcisi ve muhtarlardan oluşan 82 temsilci ile 13 çalışma masasında 2023 Eğitim Vizyonunu tartıştık. Çalıştayda ‘Erken çocukluk temel eğitim özel öğretimi', ‘Teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri', ‘Ortaöğretim fen ve sosyal bilimler özel öğretim', ‘Veriye dayalı yönetim insan kaynaklarının geliştirilmesi', ‘İmam hatip ortaokulu ve liseleri', ‘Ölçme ve değerlendirme dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm', ‘Mesleki ve teknik eğitim hayat boyu öğrenme özel öğretim', ‘Rehberlik ve psikolojik danışmanlık özel eğitim özel yetenek', ‘Okul gelişim modeli okulların finansmanı' ve ‘Yabancı dil eğitimi' gibi 10 temadan oluşan organizasyon şeması tartışıldı. Çok verimli, doyumlu, keyifli bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çalıştay sonunda değerlendirme raporunu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceğiz. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un dediği gibi; 'Birlikte başaracağız. 2023 Eğitim Vizyonu öğretmen ve yöneticilerin omuzlarında yükselecektir."