Alaşehir'de 4 muhtarı kura belirledi

Mansa'nın Alaşehir ilçesine bağlı 87 mahalle muhtarından 40'ı değişirken 4 mahallede eşit oy alan adaylar arasında çekilen kura sonucu yeni muhtarlar belirlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı 87 mahalle muhtarından 47'si yerini korurken 40 mahallede ise muhtarlar değişti.

Alaşehir merkezdeki 15 mahalleden Soğuksu, Sarısu, Hacıbey, Kurtuluş ve Fatih Mahallesindeki 5 muhtar değişirken 10 mahallenin muhtarı ise yerini korumayı başardı. Kırsal kesimdeki 72 mahallede ise 37 muhtar yerini korumayı başarırken 35 muhtarlıkta ise yeni isimler muhtar oldu. Alaşehir'in kırsaldaki 4 mahallesinde ise yeni muhtarı çekilen kuralar belirledi.

Eşit oylar sonucu çekilen kura muhtarları belirledi

Horzumalayaka Mahallesi'nde eski muhtar Erol Adıgüzel ve rakibi 118'şer oy alırken çekilen kura sonucu eski muhtar Erol Adıgüzel yerini korudu. Matarlı Mahallesi'nde eski muhtar Mustafa Meşe ve rakibi 39'ar oy alınca çekilen kura sonucu eski muhtar Mustafa Meşe yerini korudu. Serinköy Mahallesinde ise mevcut muhtar ve rakibi Mustafa Akçay 40'ar oy alırken çekilen kura sonucu mahallenin yeni muhtarı Mustafa Akçay oldu. Erenköy'de de mevcut muhtar ve rakibi Adem Avcı 32'şer oy alırken çekilen kura sonucu mahallenin yeni muhtarı Adem Avcı oldu.

Alaşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yenice Mahallesi Muhtarı Şevket Çömçömoğlu, "31 Mart yerel seçimleri sonuçları bugün itibariyle kesinleşti. Bazı sandıklarda oylar eşit çıktı ve yeni muhtarlar kura ile belirlendi. Bazı sandıklarda itirazlar vardı, itirazları değerlendirilip, sonuçlandı. Seçimlerde her hangi bir olay yaşanmadı. Merkez mahallelerimizde 5, kırsal mahallelerimizde 35 arkadaşımız yeni muhtar seçildi. Yeni kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.