Alaşehir'de 4 proje destek almaya hak kazandı

Hazırlanan ve kabul edile 4 proje yaklaşık 800 bin TL hibe almaya hak kazandı.

Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı (2020 TD) 5. dönem faaliyet değerlendirme sonuçları açıklandı. Değerlendirme sonuçlarına göre 5. dönemde T 33 bölgesinde bulunan illerden toplam 34 başvuru yapılırken bu projelerden 26'sı destek almaya hak kazandı. Alaşehir Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörlüğü bünyesinde hazırlanan 4 proje de değerlendirmede başarıyı yakaladı. 4 Projenin de destek almaya kazanmasıyla, Projeler karşılığında Alaşehir yaklaşık 800 bin TL hibe almaya hak kazandı.

Alaşehir Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörlüğünde hazırlanan 4 projenin dördü de Ajans tarafından desteklenecek projeler içerisine girmeyi başardı. Alaşehir Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Hasan Baysal tarafından hazırlanan “Birlikte Uçuyoruz", Bilim Teknolojileri öğretmeni Serdar Koç tarafından hazırlanan "Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Eğitimi", İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Feray Bahçeli Keskin tarafından hazırlanan “Yaprak Salamura Üretim Tesisi Ön Fizibilite Danışmanlığı" ve Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür yardımcısı Keziban Kırdaş Elçin tarafından hazırlanan “Alaşehir'in Markalaşma Yolculuğunda Coğrafi İşaretler" adlı 4 proje ödül almaya hak kazandı.

Alaşehir Kaymakamlığı Proje Ofisi çalışmaları kapsamında, kaymakamlık Proje Koordinatörü Hasan Baysal tarafından Alaşehir Kaymakamlığı adına hazırlanan bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan toplam 15 personele yönelik Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı IHA- 1 Kullanımı Eğitimini içeren “Birlikte Uçuyoruz” isimli proje; Alaşehir Kaymakamlığı AB Proje Ofisi'nde görevli Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serdar Koç tarafından Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına hazırlanan AB, TÜBİTAK, KOSGEB ve diğer fon sahipleri üzerine proje hazırlamaya yönelik “Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Eğitimi”, Ziraat Mühendisi Feray Bahçeli Keskin'in, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü adına hazırlamış olduğu, İlçemize yatırım yapmayı düşünen girişimcilere ve bundan sonra hazırlanacak hibe projelerine altlık oluşturacak “Yaprak Salamura Üretim Tesisi Ön Fizibilite Danışmanlığı” projesi,

Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Keziban Kırdaş Elçin'in Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası adına hazırlamış olduğu Alaşehir'in değerlerinin tescillenmesine yönelik “Alaşehir'in Markalaşma Yolculuğunda Coğrafi İşaretler” isimli projeler değerlendirmede başarıyı yakaladılar.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçenin dinamiklerini harekete geçirmek ve paydaşlar arası koordinasyonu sağlamak, girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyonu özendirerek ilçemizi cazibe merkezi haline getirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, kamu kesimi ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, amacıyla projeler hazırlıyoruz. İlçemizde bulunan sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak, kurumsal kapasitelerini arttırıcı desteklerde bulunuyoruz. Kaymakamlık olarak temel hedefimiz, tüm kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini arttırarak İlçemize daha çok mali kaynak girişine yardımcı olmaktır. Alaşehir Kaymakamlığı AB ve Proje Ofisi Koordinatörlüğü'nde oluşturulan tamamen gönüllülerden oluşan ekibimiz tarafından hazırlanan projelerimiz ile 2020 Yılı'nda şimdiye kadar Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP)'e sunulan projelerin destek almaya hak kazanmasıyla yaklaşık 800 Bin TL hibe İlçemize kazandırılmıştır." dedi.