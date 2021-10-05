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Alaşehir'de 40 öğretmen 'Dijital dönüşüm eğitimi' sertifikası aldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ’Eğitimde Dijital Dönüşüm Web 2.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Eğitimde Dijital Dönüşüm Web 2.0 Araçları Eğitimi' tamamlandı. Eğitime katılan 40 öğretmene sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.


Zafer Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Alaşehir Fen Lisesi Öğretmeni Latife Çelik tarafından hazırlanan ve 40 eğitimcinin katıldığı eğitim tamamlandı. Eğitim sonunda düzenlenen törenle eğitimciler sertifikalarını aldı. 'Eğitimde Dijital Dönüşüm Web 2.0 Araçları Eğitimi' sertifika töreninde Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş tarafından eğitimcilere sertifikaları takdim edildi.


Alaşehir genelinde bulunan okullarda görevli 40 gönüllü öğretmenin katıldığı eğitimin sertifika törenine katılan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine destek olmak amaçlı hazırlanan bu proje ile öğretmenlerimizin teknolojiyle paralel yaşanan dijital dönüşüme ayak uydurmalarını, her tür dijital uygulamayı ve veriyi mesleki alanda aktif olarak kullanabilmelerini amaçladık. Bu eğitime katılan tüm öğretmenlerimize ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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