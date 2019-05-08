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Alaşehir'de 5 mahallede birden çalışma

Alaşehir Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Horzumkeserler,Subaşı ve Yeşilyurt, İstasyon ve Kurtuluş Mahallerinde çalışmalarına devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Horzumkeserler Mahallesinde büz döşeme çalışmalarına devam ederken bir yandan da Yeşilyurt ve Subaşı mahallelerinde yol iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.



Asfalt çalışmaları da devam ediyor


Merkez Mahallelerde asfalt yama çalışmalarına devam eden fen işleri ekipleri İstasyon ve Kurtuluş mahallelerinde asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Çalışmalarımız 87 mahallede tüm hızıyla devam edecek. Merkez ve kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

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