Alaşehir'de 500 adet fidan dikildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan 500 adet fidan protokolün katılımıyla toprakla buluştu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Toygar Mahallesi'nde belirlenen alanda fidan dikim töreni düzenlendi. Törende 500 adet kızıl çam fidanı toprakla buluşturulurken, fidanlara can suyu da protokol tarafından verildi. Törende konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, fidanları dikmekle kalmayıp bakımlarını da yaparak yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ve vatandaşlar katıldı.