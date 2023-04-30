Alaşehir'de 500 bin metrekare kilit parke taşı döşendi

Manisa Alaşehir Belediyesi tarafından 'Adım adım Alaşehir' sloganı ile başlatılan 87 mahalleye hizmet tüm hızıyla devam ediyor. Son 2 yılda belediye tarafından mahallelere 500 bin metrekare kilit parke taşı döşendiği bildirildi.

Alaşehir Belediyesi mahalle içi parke taşı döşemeleri çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, her mahalleyi ekibiyle birlikte sık sık ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceliyor. Başkan Öküzcüoğlu, Üzümlü Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışma yapan ekiplere teşekkür etti. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek, yerinde çözümler üreten Başkan Öküzcüoğlu, "87 mahallemizi sık sık ziyaret ediyoruz. Mahalle sakinlerinin sorunlarını yerinde dinleyip çözümler üretiyoruz. Bugün Üzümlü Mahallemizde yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Buradan da Girelli Mahallemize geçeceğiz. Orada yapılan çalışmaları da yerinde izleyeceğiz. Mahallelerimizden gelen kilit parke taşı döşeme talepleri sonucunda son iki yılda 500 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. Çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor" dedi.