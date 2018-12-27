Alaşehir'de Alzheimer hastalarına büyük hizmet

18 Aralık 2017 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Manisa'da bir ilk olarak hizmete açılan Alaşehir Belediyesi Ücretsiz Alzheimer Hastalığı Danışma Merkezi kuruluşunun birinci yılında 10 personeli ile yaklaşık 50 hastaya hizmet vermeye devam ediyor.

Danışma Merkezi'nde hastalığın birinci ve üçüncü evresinde olanlara verilen ücretsiz rehabilitasyon hizmetinin yanında; eğitim, danışmanlık, bilinçlendirme, sosyal ve psikolojik destek ile hasta yakınlarının da sosyal yaşamlarına aktif biçimde devam etmelerine ve biraz olsun nefes alabilmelerine yardımcı olunuyor. Merkezde tedavi gören hastalar evlerden ulaşım hizmeti ile personel yardımıyla her gün sabah evlerinden alınıp akşam evlerine bırakılıyor. Sabah egzersizleri, zeka geliştirici oyunlar ve bir çok aktivite ile hastaların desteklendiği, dinlenme odaları ve yemekhane bulunan Alzheimer Merkezi'nde gerontolog, hemşire, psikolog, sosyolog ve hasta bakım personelleri görev alıyor. Ücretsiz danışma merkezinden hizmet almak isteyen hastaların yakınları merkeze gelerek dilekçe ile başvuruda bulunabiliyor.

Erken tanı hayati önem taşıyor

Alzheimer hastalığında erken tanının hayati önem taşıdığını ifade eden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Manisa Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla Alaşehirimizde kurduğumuz Alzheimer Merkezi'nde; Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve hasta yakınlarını desteklemek amacıyla danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Yaşlılıkta en sık rastlanılan hastalıklardan biri Alzheimer hastalığıdır. İleri yaşla beraber ortaya çıkan bu hastalık toplumun birçok kesimini etkilenmektedir. Dünyada bugün her 60 saniyede bir kişiye Alzheimer hastalığı tanısı konulmaktadır. Her atmış saniyede bir kişiye Alzheimer teşhisi koyuluyor. İlçemizde ise 470 kişi Alzheimer hastalığı ile yaşamını devam ettiriyor. Hastalıkta erken tanı hayati önem taşımaktadır. Hastalığa rastlanma ise 60'lı yaşlardan 30'lu yaşlara kadar inmiştir. Bu sebepleri göz önünde bulundurarak Alaşehir Belediyesi olarak ücretsiz Alzheimer Hastalığı Danışma Merkezimizi hayata geçirdik. Merkezimiz hasta ve hasta yakınlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir” dedi.

Manisa'da ilk ve tek örnek proje

Manisa'da bir ilk olan projenin Türkiye'ye örnek olmasını dileyen Başkan Uçak, "Manisamızda bir ilk olan bu projemize birçok ilçeden ve ilden talep almaktayız. Alzheimer hastalığının hasta kadar hasta yakınları üzerinde etkisi olduğunun bilincindeyiz. Hasta ve hasta yakınlarımızın bir nebze rahat nefes alabilmeleri ve sosyal yaşama entegre olmaları açısından önemli bir hizmet veriyoruz. Bu anlamda merkezimizden verdiğimiz hizmetlerin diğer yerel yönetimlere de örnek teşkil etmesini istiyoruz. Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda merkezimizin her ilçeye örnek olmasını ve çoğalmasını diliyor, hizmet veren tüm personelime teşekkür ediyorum.” diye konuştu.