Alaşehir'de anasınıfı öğrencileri eğlenirken öğreniyor

Alaşehir Gülçiçek Hatun Anaokulu Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan “Benimle Oynar Mısın" projesi okullarda uygulanmaya başlandı. Proje ilk etapta rehber öğretmeni olmayan 15 okulda uygulanacak. Proje kapsamında öğrenciler zeka ve çeşitli oyunlar oynayarak hem eğlenip hem öğreniyor.

Proje sorumlusu Gülçiçek Hatun Anaokulu Öğretmeni Ayşegül Ölmez, “Proje ilçe genelinde belirlenen 15 okul öncesi sınıfları ile ortaklaşa yürütülecektir. Proje kapsamında rehber öğretmeni olmayan okul öncesi sınıflar belirlendi. Bu kapsamda öğretmenlerimiz belirlenen okul öncesi sınıfları ziyaret ederek, akıl zeka oyunları, çeşitli eğlenceli oyunlar oynatarak hem öğrencileri eğitip hem de eğlendiriyorlar. Rehberlik öğretmenlerimiz okul öncesi velilerine yönelik aile eğitim, okul öncesinin önemi konularında bilgiler vermektedir. Ayrıca proje kapsamındaki okul öncesi öğrencilerine Gülçiçek Hatun Anaokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verilmektedir. Proje kapsamında her okulun okul öncesi sınıfına 3 saat eğitim zamanı ayrılacak. Bu sürede öğrencilerle sohbet edilip, oyunlar oynanarak, öğrencilerin eğitimlerine destek verilecek. Hedefimiz 300 öğrenciyle iletişim kurabilmek” dedi.