Alaşehir'de anne ve babalar kursiyer oldu

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 0-6 yaş çocukları olan ailelere yönelik 'Ana baba okulu' adı altında çocuk gelişimi ve yetiştirme tutumları konulu kurs açıldı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş kursu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursun 32 saat süreceği öğrenildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "Müdürlüğümüz tarafından 'Ana-baba okulu' kursu açıldı. Alaşehir'de Gülçiçek Hatun Anaokulu ve Harika Çocuklar Anaokullarında 'Ana-baba okulu' adı altında kurslar açtık. Kurslar 32 saat sürecek. Uzman rehberlik öğretmeni ve çocuk gelişimi öğretmenleri tarafından, ailelere 0-6 yaş çocukların gelişimsel özellikleri, çocuk gelişimi, çocuk yetiştirme tutumları konularında eğitimler verilecek" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, 'Ana-baba okulu' kurslarını ziyaret ederek, kursa katılan velilerle birlikte 1 saatlik eğitime katıldı.

Kaymakam Abdullah Uçgun, "Manisa Valiliği Koordinasyon Kurulu kararı gereği il genelinde 0-6 yaş çocuğu olan ailelerine eğitim verebilmek için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzce 'Ana-baba okulu' açıldı. Amacımız tüm ilçe genelinde 0-6 yaş çocuğu olan anne ve babalara ulaşmak olacaktır. Kursu açan Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü, kursa katılanları ve kursiyerleri kutluyorum." diye konuştu.