Alaşehir'de ataması çıkan 4 hakim için veda töreni düzenlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan ve başka illere atanan hakimlere düzenlenen veda töreninde yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket verildi.

HSK Yaz Kararnamesi ile Alaşehir Adliyesi'nde görev yapan hakim Oktay Kaymakçı Adana Karaisalı hakimliğine, hakim Faruk Erdoğan Nazilli hakimliğine, hakim Kübra Bahçe Diyarbakır hakimliğine, hakim Beyza Aksakal Şanlıurfa hakimliğine atandı. Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen veda töreninde ataması çıkan hakimlere plaket verildi.

Düzenlenen programa Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Adalet Komisyon Başkanı Saliha Safa Ekti, Adliyede görev yapan hakim ve savcılar katıldı.

Kaymakam Abdullah Uçgun, "Görev yerleri değişen hakimlerimize Alaşehir'e yapmış oldukları hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz." diyerek hakimlere plaket verdi.