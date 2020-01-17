Alaşehir'de bağ budama kurslarına yoğun ilgi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen bağ budama kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bağ budama kursu düzenlendi. Düzenlenen kurslara 22 kadın, 58 erkek olmak üzere 80 kursiyer katıldı. Bağ budama eğitimlerinde kursiyerlere teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da eğitim verildi. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alaşehir İşletmesi'nde uygulamalı eğitimlerin yapıldığı kursta toplamda 102 saatlik eğitim verildi. Kursta toprak seçimi, fidan seçimi, bağ budama, gübreleme ve hastalıkla mücadele gibi teorik bilgiler de verildi.

Kurslar sayesinde hem eşlerine hem de aile bütçesine destek olacaklarını söyleyen kursiyerlerden Fatma Kol, "Amacımız eşlerimize ve aile bütçemize katkıda bulmak. Kadının da mutlaka toplumda bu tür etkinliklere katılarak aile bütçesine katkıda bulması lazım. Bu amaçla kursa gittik. Bizler toplum olarak bağcı bir milletiz. Bağcılık konusunda az çok bilgimiz vardı, ama bu budama kursu sayesinde bağcılık bilgimizi dahada geliştirmiş olduk. Kurs sayesinde bağlarımıza daha iyi yapıyoruz ve daha güzel verim alıyoruz" dedi.

Kurs hakkında bilgi veren kurs eğitmeni Ziraat Mühendisi Hafize Metin, "Kursumuzun ana teması, toprak çeşidi, üzüm çeşidi seçimi, budama, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlarla mücadeledir. Budama da tabii ki çeşitlere göre değişmekle beraber, sofralık mı, kurutmalık mı, çekirdekli, çekirdeksiz mi dikeceğiz, önce bunlara karar vermemiz gerekiyor. Kültürel bakımları da gübreleme, sulama ve zirai mücadeleleri kapsamaktadır" diye konuştu.

Alaşehir'de profesyonel bağcılığı geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Alaşehir'de temel hedefimiz bütün budama sektöründe çalışan arkadaşlarımızın sertifikalı budayıcı olmasını temin etmek. Kaymakamlık olarak bu sene budama kursuyla bu işe başladık. İnşallah Alaşehir'de çiftçiliğin tekniğe uygun, son teknolojinin kullanıldığı tarım tekniklerinin tamamen uygulandığı bir tarım faaliyeti olarak yapılmasını temin etmeye çalışacağız" dedi.

Bağ alanında yapılan uygulamalı eğitimlere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Tarım Orman Müdürü Bülent Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Halk Eğitim Müdürü Süleyman Ölmez, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alaşehir İşletmesi sorumlusu Yüksek Ziraat Mühendisi Mahmut Aşık da uygulamalı eğitimlere katılarak incelemelerde bulundu.