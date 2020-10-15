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Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan kurtaran çalışma

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi tarafından Belenyaka – Delemenler mahallelerini birbirine bağlayan kara yolunda yapılan asfalt çalışmasıyla yol üzerinde bulunan binlerce dekar üzüm bağı toz altında kalmaktan kurtuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi tarafından Belenyaka – Delemenler mahallelerini birbirine bağlayan kara yolunda yapılan asfalt çalışmasıyla yol üzerinde bulunan binlerce dekar üzüm bağı toz altında kalmaktan kurtuldu.


Manisa'nın Alaşehir ileçesinde Belenyaka – Delemenler mahallelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde 4 yıl önce yapılan altyapı çalışmaları sonrası yolun asfaltlanmaması nedeniyle bölgedeki üzüm bağları toz içinde kaldı. Belenyaka Mahalle muhtarı Muhammet Demirel, mahalle sakinlerinin şikayetlerini Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na iletmesi sonrası Başkan Öküzcüoğlu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine yola asfalt yapılması talimatı verdi. Başkan Öküzcüoğlu'nun talimatları sonrası Alaşehir Belediyesi tarafından Belenyaka - Delemenler mahallelerini birbirine bağlayan 3 kilometrelik yolda asfalt çalışması yapıldı. Asvalt çalışmalarını yerinde izleyen Başkan Öküzcüoğlu ve Mahalle Muhtarı Muhammet Demirel, mahalle sakinleriyle sohbet etti.


Yola asfalt çalışması yapıldığını belirten Başkan Öküzcüoğlu, "Belenyaka - Delemenler mahallerini birbirine bağlayan karayolu soğuk asvalt çalışmaları ekiplerimiz tarafından yapıldı. Yıllardır yapılamayan yolda çiftçilerimiz tozdan şikayet ediyorlardı. Trafiğin yoğun olduğu bir yolumuzdu. Bu bölgede yaşayan hemşerilerimiz yolu güle güle kullansınlar, inşallah diğer mahallerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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