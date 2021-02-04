İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alaşehir'de çatısı çöken bina tarihi tescilli çıktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çatısından beton parçaların büyük bir gürültüyle çöktüğü bina yapılan incelemelerin ardından tarihi olarak tescilli olduğu ortaya çıktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çatısından beton parçaların büyük bir gürültüyle çöktüğü bina yapılan incelemelerin ardından tarihi olarak tescilli olduğu ortaya çıktı. İki katlı boş bina tarihi tescilli olması nedeniyle yıkılamazken, Alaşehir Belediyesi ekipleri bina çevresini tel örgüyle örerek güvenlik önlemi aldı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde boş halde bulunan 2 katlı tarihi bir binanın çatısından beton parçalar büyük bir gürültüyle aniden çöktü. Binanın boş olması ve çevresinde kimsenin bulunmaması bir faciayı engelledi. Bina çevresinde teknik incelemelerini tamamlayan Alaşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri binanın İzmir 2 Numaralı Koruma Bölge Kurulu tarafından tescilli olduğunu tespit etti. Çökme sonrası güvenlik tehlikesi oluşturan binada Alaşehir Belediyesi tarafından önlem alındı. Belediye ekipleri binada yaptıkları incelemelerin ardından çevresini demir korkuluklarla çevirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.