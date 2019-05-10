Alaşehir'de de hastanenin yoğun bakım yatak sayısı arttı

Manisa'daki hastanelerin yoğun bakım yatak sayıları bir bir artarken Alaşehir Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım yatak kapasitesi de artırıldı. Alaşehir Devlet Hastanesi bundan sonra 1. ve 2. basamak yoğun bakım ünitelerinde toplam 21 yatakla hizmet verecek.

Alaşehir Devlet Hastanesinin 2. basamak yoğun bakım servisinde 9 olan yatak sayısı 15 olarak tescillendi. Böylece Birinci Basamak yoğun bakım servisi yatak sayısı 6, ikinci basamak yoğun bakım servisinde de 15 yatak kapasitesine yükselen hastanenin yoğun bakım yatak kapasitesi de 21'e yükselmiş oldu. Yükselen yatak kapasitesi ile hastaneden başka hastanelere sevklerin azalacağı hatta başka hastanelerden hasta kabulünün yapılabileceği bildirildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, "Göreve geldiğimiz zaman 2. basamak yoğun bakım yatak kapasitesi sadece 4 yataktan oluşuyordu. Bu konuda eksikliklerimizi gidererek, önce yatak sayısını 5 yatak artırarak 9 yatağa çıkardık. Hastanemizde, ameliyat ve yatan hasta sayısının artması sonucu bakanlığımız yatak kapasitemizi de artırdı. Buna bağlı olarak 2. basamak yoğun bakım ünitesinde 9 olan yatak sayımıza 6 yatak daha ilave edilerek, 15 olarak tescillendi. Hastanemiz yoğun bakım servisi olarak birinci basamakta 6, ikinci basamakta da 15 yatak olmak üzere toplam 21 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Hastanemizin, yoğun bakım yatak sayımızın 15 olarak tescillenmesinde bizlere her zaman desteğini veren başta İl Sağlık Müdürümüz Dr. Necip Yemenici olmak üzere, Yoğun Bakım Sorumlu Hekimimiz Anestezi Uzmanı Dr. Ali Seğmen ve diğer ilgili uzman hekimlerimize, yoğun bakım sorumluları ve çalışan tüm arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.