Alaşehir'de doğalgaz çalışmaları yeniden başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde başlayan ve belli bir süre ara verilen doğalgaz boru döşeme çalışmaları yeniden başladı.

Geçtiğimiz ay Kula üzerinden Alaşehir'e ulaşan doğalgaz boru hattından sonra, Alaşehir şehir içi boru hattı döşenmeye başladı. Boru döşeme çalışmalarının başlamasına Alaşehir'in MHP'li Belediye Başkanı ve başkan adayı Ali Uçak, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, eski AK Parti İlçe Başkanı Rıza Peker, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, MHP Belediye meclis üyesi Murat Biber, AKSA Manisa Doğalgaz A.Ş Bölge Müdürü İbrahim Başaran ve partililer katıldı. Doğalgaz dağıtım şebekesi önünde fotoğraf çektiren partililer doğalgaz mutluluğunu yaşadı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Alaşehir'de başlayan doğalgaz çalışmalarına belirli bir süre ara verilmişti. AKSA Gaz yetkilileriyle beraber tekrar İstasyon Mahallemizde çalışmaları başlattık. En kısa sürede evlere doğal gaz verilmeye başlanacak. Önümüzdeki 34 ay içerisinde Eylül- Ekim aylarında tahminen 5 bin konuta kadar, belkide daha fazla binamıza doğalgazımız verilecek. Buradan bayan kardeşlerimize sesleniyorum. Artık rahatsınız çok kısa bir süre sonra doğalgaza kavuşuyorsunuz. Bu haberi sizlere müjde olarak veriyorum. Çeşmeyi açtığınızda direk sıcak su akacak. Evlerin içi eşit şartlarda ısınacak. Sırasıyla Alaşehirimizin tamamına isteyen bütün abonelerimize doğal gaz bağlanacak." dedi.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk ise, "Doğalgazımız Alaşehirimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın, bölge milletvekillerimizin, Manisa ve Alaşehir belediyelerimizin katkılarıyla inşallah Cumhur İttifakımızın da katkılarıyla doğal gazımız Alaşehirimize bu kış gelecek. Cumhur İttifakımızla el ele belediye başkanlarımızla inşallah daha güzel hizmetler yapacağız. Daha büyük yelpazelerde daha büyük hizmetler yapacağız. İttifakımızın ilk icraatı doğal gaz olacak." diye konuştu.

AKSA Manisa Doğalgaz A.Ş Bölge Müdürü İbrahim Başaran da şu açıklamayı yaptı: "Başkanlarımızın talepleriyle süreci hızlandırdık. Süreci daha da hızlı hale getirebilmek için çalışmaları planlıyoruz. En kısa sürede gaz vermeye başlayacağız. En fazla vatandaşımıza gaz verebilmek için çalışma tempomuzu artıracağız, başkanlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz."