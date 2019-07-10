Alaşehir'de 'Eğitimde yeni yaklaşımlar' kursu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik "Eğitimde yeni yaklaşımlar" kursu düzenlendi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tarafından Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli ilçelerinde görev yapan okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik "Eğitimde yeni yaklaşımlar" konulu kurs düzenlendi. Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde verilen kursa Eğitimci Ahmet Morsümbül konuşmacı olarak katıldı. 5 gün 30 saatlik eğitimlere katılan 25 öğretmene eTwinning projeleri, eğitimde dönüşüm ve değişim, 21. yüzyıl becerileri, proje tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, web 2.0 araçları, eğitimde yeni trendler, iletişim becerileri gibi konularında eğitim verildi.

Eğitimler hakkında açıklama yapan Alaşehir Halk Eğitim Müdürü Süleyman Ölmez, "İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin ortaklaşa düzenledikleri çalışmada, 25 öğretmenimiz 5 günlük ve 30 saatlik kursa katılarak, sertifika aldılar. Sertifika alan öğretmenlerimiz görev yaptıkları okullarda eğitim aldıkları alanda, okul öğretmenlerine eğitim verecekler" dedi.