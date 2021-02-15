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Alaşehir'de eğitime kar engeli

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 mahallede eğitime ara verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 mahallede eğitime ara verildi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Dağarlar, Dağhacıyusuf ve Sarıpınar mahallelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün içerisinde ara verildi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim uzaktan eğitimle devam edecek.

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