Alaşehir'de emekli öğretmenlere 'teşekkür' töreni

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emekli olan 14 öğretmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne davet edilerek bilgi ve tecrübelerinden faydalanıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında emekli olan 14 öğretmen eğitime sundukları katkılardan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne davet edildi. İlçe Milli Eğitim Müdür Hüseyin Güneş'le toplantı yapan öğretmenler, eğitimin daha kaliteli hale getirilmesi için bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Toplantıda konuşan Alaşehir İle Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Alaşehir'den bu yıl emekli olan öğretmenlerimizle bir araya gelmekteki temel amacımız; onların bu mesleğe yıllarını vermelerinden dolayıdır. Onların yaşanmışlıklarından, mesleki tecrübelerinden camia olarak yararlanmak içindir. Kendileri gerek ülkemize, gerekse Alaşehir'imize birer eğitimci olarak çok şey katmışlardır. Biz de Alaşehir İlçe Milli Eğitim olarak belki bir ilki yaptık. Emekli olmalarının ardından onları milli eğitim müdürlüğümüze davet ettik. Önerilerini dinlemek, varsa eleştirilerini ve değerlendirmelerini almak istedik. Bu çalışma, her yıl öğretmenler gününde emekli öğretmenler için ülke genelinde yapılan belge ve plaket töreninden ayrı olarak düzenlenmektedir. Biz bir farkındalık oluşturmak, öğretmenlerimizden yararlanmak istedik. Onun için böyle bir organizasyon yaptık" dedi.

Emekli olan öğretmenler adına konuşan Mustafa Beşikçioğlu İlkokulundan emekli Mine Şahin, "Mesleğimizi yıllarca severek yaptık. Zaten mesleğinizi sevmezseniz, meslekte verimli olamaz ve başarıyı yakalayamazsınız. Bir daha dünyaya gelsek yine öğretmen olmak isteriz. Öğretmenler olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Çünkü onları birer çocuk olarak teslim alıyoruz ve hayata hazırlıyoruz, geleceğimizi onlara emanet ediyoruz. Onlara yepyeni bir hayat veriyoruz. Adeta boş bir bardak olarak hayata başlatıyor ve boş bardağı bilgilerle, davranışlarla, becerilerle donatıp hayata hazırlıyoruz. Bizim için en büyük mutluluk, yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin, hayatta karşımıza birer meslek sahibi olarak çıkmasıdır" ifadelerini kullandı.