Alaşehir'de Futsal Turnuvası sona erdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100. Yıl Futsal Turnuvası sona erdi. Erkekler ve kızlar arasında yapılan turnuvanın final mücadeleleri sonunda erkeklerde İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda ise Ahmet Altan Anadolu Lisesi şampiyonluğa uzandı.

Alaşehir Kaymakamlığının himayesinde, Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile ortaklaşa düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Alaşehir'de kızlarda 6, erkeklerde 7 okulun katılımıyla 100. Yıl Futsal Turnuvası düzenlendi. Turnuvalar Şehit Evren Kara Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı. 3 Nisan Günü başlayan müsabakalar fair play çerçevesinde birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. 100. Yıl Futsal müsabakalarının sonunda kızlarda: 1. Ahmet Altan Anadolu Lisesi, 2. İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Selahattin Barutçuoğlu Anadolu Lisesi, 4. Atatürk Anadolu lisesi oldu. Erkeklerde 1. İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Şehit Evren Kara Meslek Teknik Anadolu Lisesi, 3. Selahattin Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi, 4. Ahmet Altan Anadolu Lisesi oldu.

Şampiyonları penaltı atışları belirledi

Turnuvada Kızlarda Ahmet Altan Anadolu Lisesi ile İMKB Meslek Teknik Anadolu Lisesi finali oynarken normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın kazananını penaltı sonuçları belirledi. Penaltı atışları sonunda karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Ahmet Altan Anadolu Lisesi turnuvanın şampiyonu oldu.

Erkeklerde İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Evren Kara Meslek Teknik Anadolu Lisesi final karşılaşmasında mücadele etti. Normal süresi 2-2 berabere mücadelede yapılan penaltı atışları sonunda karşılaşmayı 3-1 kazanan İMKB Meslek Teknik Anadolu Lisesi turnuvanın şampiyonu oldu.

100. Yıl Futsal turnuvasının Final karşılaşmalarını Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar, çok sayıda öğretmen ve öğrenci izledi. 100. Yıl Futsal turnuvasının final karşılaşmaları sonunda Alaşehir Kaymakam Abdullah Uçgun, "Spor arkadaşlık, dostluk, sevgi, saygı, hoşgörü demektir. Spor insan sağlığı için en başta gelen bir etkinliktir. Spor öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerin birbirlerini tanımalarını sağlayacak bir etkinliktir. Turnuvaya katılarak bu güzel etkinliklere katkı sağlayan herkesi kutluyorum." dedi.