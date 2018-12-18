Alaşehir'de görme engelli yolları yenileniyor

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede zarar görmüş görme engelli yollarını yenileyerek engelleri aştı.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görme engelli bireylerin rahat hareket edebilmeleri amacıyla geçtiğimiz yıllarda yapılan plastik iz yolları uygulamasını yeniliyor. Uygulama kapsamında ekipler, plastik iz yollarının taştan yapılması için çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Alaşehir Belediyesi, görme engelliler için cadde ve sokaklarda yapıştırma yoluyla monte edildikten bir süre sonra deforme olmaya başlayan plastik iz yollarının taştan yapılması için çalışmalara başladı. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak görme engelli bireylerimizin bu yolda rahat ve güvenli hareket etmelerini sağlayacağız. Sadece belediye başkanı olarak değil, birey olarak engelli arkadaşlarımızın yaşamlarının iyileştirilmesi için duyarlı olmak zorundayız. İnsan olmanın erdemi buradan geçer” dedi.