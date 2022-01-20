Alaşehir'de hareket halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Denizli-İzmir Karayolunun Alaşehir çevre yolu mevki'inde 07 APU 322 plakalı hayvan yemi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası tırda maddi hasar meydana geldi.