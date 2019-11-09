Alaşehir'de Horzum-Alayaka barajının gövde dolgusu bitti

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 1810 dekar araziye can suyu verecek olan Horzum-Alayaka Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. 2 yıl içinde tamamlanması planlanan baraj, bölge üreticisine 2019 rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyon lira ek gelir sağlayacak.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1810 dekar verimli tarım arazini modern sulama ile tanıştıracak Horzum Alayaka Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Temelden yüksekliği 32 metre olan barajın gövdesi için 130 bin metreküplük dolgu yapıldı. Önümüzdeki yılın ilk ayları ile birlikte baraj gövdesinde beton kaplama çalışmalarına başlanacağı öğrenilirken yüzde 48 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajda önümüzdeki yılın sonunda su tutulması hedefleniyor.

Baraj 2021'de bitecek

Baraj inşaatı tamamlanır tamamlanmaz sulama şebekesi inşasına başlanacağı kaydedilirken Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı ve Sulaması Projesi'nin 2021 yılı ortalarında tamamen bitirilmesi planlanıyor.

Alaşehir Horzum-Alayaka Köyü'nün 6 kilometre güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerine inşa edilen barajın gövde yüksekliğinin temelden 32 metre olacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirilen baraj 740 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak. Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı 2019 yılı rakamlarıyla bölge üreticisine her yıl 1 milyon 926 bin lira daha fazla kazandırması bekleniyor.