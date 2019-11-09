İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alaşehir'de Horzum-Alayaka barajının gövde dolgusu bitti

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki 1810 dekar araziye can suyu verecek olan Horzum-Alayaka Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 1810 dekar araziye can suyu verecek olan Horzum-Alayaka Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. 2 yıl içinde tamamlanması planlanan baraj, bölge üreticisine 2019 rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyon lira ek gelir sağlayacak.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1810 dekar verimli tarım arazini modern sulama ile tanıştıracak Horzum Alayaka Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Temelden yüksekliği 32 metre olan barajın gövdesi için 130 bin metreküplük dolgu yapıldı. Önümüzdeki yılın ilk ayları ile birlikte baraj gövdesinde beton kaplama çalışmalarına başlanacağı öğrenilirken yüzde 48 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajda önümüzdeki yılın sonunda su tutulması hedefleniyor.



Baraj 2021'de bitecek


Baraj inşaatı tamamlanır tamamlanmaz sulama şebekesi inşasına başlanacağı kaydedilirken Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı ve Sulaması Projesi'nin 2021 yılı ortalarında tamamen bitirilmesi planlanıyor.


Alaşehir Horzum-Alayaka Köyü'nün 6 kilometre güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerine inşa edilen barajın gövde yüksekliğinin temelden 32 metre olacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirilen baraj 740 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak. Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı 2019 yılı rakamlarıyla bölge üreticisine her yıl 1 milyon 926 bin lira daha fazla kazandırması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.