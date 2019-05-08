Alaşehir'de ihracat başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meyvede ihracatın başlamasının ardından ihracatta bir sorun yaşamaması için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un başkanlığında gerçekleştirilen ekonomi toplantısında ilçede yetiştirilen ürünlerin bakımı, ambalajlanması, pazarlanması ve nakliyesi konularında karşılaşılan sıkıntılar ve bunların çözüm yolları değerlendirildi.

Alaşehir Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Tarım ve Ormancılık Müdür vekili Bülent Güleç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kıymık ve Gümrük Müdürü Mehmet Uğurlu katıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ilçe genelinde üretilen ürünlerin ekonomik değerlendirilmesi ve ihraç edilen mahsullerin yetiştirilmesi, üretici ve ihracatçıların mağduriyet yaşamaması için alınacak tedbir ve önlemlerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Alaşehir genelinde üretilen erik, kiraz, çilek, üzüm gibi mahsullerin ihraç edildiği, mahsullerden erik ve kirazın ihracatının başladığı, üretici ve ihracatçıların mağduriyet yaşamamaları için yapılacak çalışmalar, ihracat zincirinde bulunan kamu kurum ve kuruluşların, odaların gerekli önlemleri almaları kararlaştırıldı.

Ayrıca toplantıda 'Alaşehir'e Islah Organize Sanayi Bölgesi' kurulması ile ilgili yer tespiti ve ön değerlendirme çalışmaları da yapıldı.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Alaşehir, özellikle sofralık üzümde dünya çapında söz sahibidir. Yine en büyük gelir kaynaklarımızdan olan ve bölgemizden ihracatı yapılan kiraz, çilek, erik gibi ekonomik değeri yüksek ihracat ürünlerimizin ihracatı başlamıştır. Bugün sezonun başlaması nedeniyle ilçemizde ekonomiden sorumlu kurumlarla bir toplantı yaptık. Toplantıda yetiştirdiğimiz ürünlerin bakımı, ambalajlanması, pazarlanması ve nakliyesi konularında karşılaşılan sıkıntılar ve bunların çözüm yollarını değerlendirdik. İhracatta ve iç piyasada sıkıntıların yaşanmaması için değerlendirmeler yaptık. İhracat sezonunun Alaşehirimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.