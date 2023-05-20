Alaşehir'de ihtiyaç sahipleri için Dost Bakkal açıldı

Alaşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çalışmaları dahilinde ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaları için hazırlanan Dost Bakkal'ın açılışı gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen kartlarla Dost Bakkal'dan temel gıda ve temizlik ürünlerini ücret ödemeden alabilecek.

İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için, Alaşehir Belediyesi tarafından Dost Bakkal açıldı. Soğuksu Mahallesi Ahmet Işık Caddesi üzerinde bulunan eskiden Balık Pazarı olarak bilinen ve belediyenin yaptığı çalışma sonrası adı Çınaraltı Esnaf Çarşısı olarak değiştirilen alanda mülkiyeti belediyeye ait iki dükkan birleştirilerek Dost Bakkal olarak hizmete girdi.

Dost Bakkal açılışına sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ökücüoğlu, "Soysal belediyecilik gereği olarak, sadece taşa toprağa yatırım değil, insana yatırım yapan bir anlayışı hakim kılmak istiyoruz. Bu yıl 300 bin biber, domates, patlıcan fidanı dağıtacağız, kırsal sulamada çiftçilerimize elektrik indirimi yapıyoruz. Çiftçilerimize mazot, bağ direği, arı kovanı gibi destekler veriyoruz ve destekler devamlı olacak çünkü belediyecilik sadece asfalt yapmakla, yol yapmakla olmaz. Bugün eskiden Balık Pazarı olarak bilinen şimdiki adı Çınaraltı Esnaf Çarşısı olarak değiştirilen yerde Alaşehir Belediyesine ait iki dükkan birleştirilerek Dost Bakkal açılışında bir araya geldik. Daha önce Dost Eller mağazası yapmıştık. Orada verdiğimiz kartlarla ihtiyaç sahipleri giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Oraya sizlerin de yardımları oluyor. Bu günde Dost Bakkal'da yardıma muhtaç aileleri kartlarına yüklenen puanlarla buradan temizlik ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Kart almak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, bize dilekçe ile başvurarak kartlarını alacaklar. Kartlarına yüklenen puanla her ay gelip ihtiyaçlarını ücretsiz olarak alabilecekler. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak bu tür çalışmaları yapıyoruz. Dost Bakkalımız Alaşehir'e hayırlı olsun. Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olan bu tesisimizi de faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Durumu iyi olmayan, yardıma muhtaç ailelerimize kartlar vererek ihtiyaçlarını buradan temin etmelerini sağlayacağız" dedi.

Yapılan açılışın ardından Dost Bakkal davetliler tarafından gezildi.