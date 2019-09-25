Alaşehir'de İlköğretim Haftası kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Alaşehir'de İlköğretim Haftası dolayısıyla Alaşehir Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu bahçesinde kutlama töreni düzenlendi. Törenin açılışında konuşan Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Müdürü Mustafa Yılmaz, "Yeni eğitim yılının başlamasıyla öğrencilerimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okul öğrenci için ikinci bir ailedir. Öğrenci aileden temel değerleri, okuldan bilgi ve becerileri alarak hayata hazırlanır. Her şeyin başı sevgidir. Sevginin yanına bilgiyi de katarak başarıyı yakalayabiliriz. Okulumuzdan mezun olanlar, yerlerine yeni gelenler oldu. Başarıda devamlılık esastır. Biz öğretmenlere düşen görev çok çalışmaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' bizlerin yolu da bu olacaktır" dedi.

Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, şube müdürleri, okul müdürleri ve ilçede bulunan 15 ilkokuldan temsilci öğrenciler katıldı.