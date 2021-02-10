Alaşehir'de işçi servisi alevlere teslim oldu (2)

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde tekerleğinin patlaması sonucu devrilen ve alev alan işçi servisindeki yaralı sayısı 9'a yükseldi.

Kazada V.E. (50), Y.P. (48), S.P. (56), S.C. (18), B.C. (26), Y.I. (49), C.P. (65), Y.A. (48), C.M. (44) isimli 9 işçinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açılanırken yaralılardan 7'sinin Alaşehir Devlet Hastanesinde 2'sinin de Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altında oldukları açıklandı.