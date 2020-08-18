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Alaşehir'de işyeri yandı

Alaşehir yeni Sanayi Sitesi ağa kısım ikinci cadde no bir de özel bir kişiye ait ahşap doğrama fabrikasında saat 01:00 sularında çıkan yangın yangın Manisa Büyükşehir belediyesi’ne bağlı Alaşehir Salihli Sarıgöl kula ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri çalışması sonucu 2 saat gibi bir çalışmadan sonra yangın kontrol altına alındı iş yerinin sigortasız olduğu ve yangının neden çıktığı henüz tespit edilemedi İş yeri sahibi ferit yaşar komşular telefon ettiler onlardan öğrendim iş yerine geldiğinde her yeri alev sarmıştı gece çalışan olmadığı için Allah’a şükürler olsun can kaybımız yok bu tek tesellimiz oldu yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor Olay yerine gele

Alaşehir yeni Sanayi Sitesi ağa kısım ikinci cadde no bir de özel bir kişiye ait ahşap doğrama fabrikasında saat 01:00 sularında çıkan yangın yangın Manisa Büyükşehir belediyesi'ne bağlı Alaşehir Salihli Sarıgöl kula ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri çalışması sonucu 2 saat gibi bir çalışmadan sonra yangın kontrol altına alındı iş yerinin sigortasız olduğu ve yangının neden çıktığı henüz tespit edilemedi İş yeri sahibi ferit yaşar komşular telefon ettiler onlardan öğrendim iş yerine geldiğinde her yeri alev sarmıştı gece çalışan olmadığı için Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok bu tek tesellimiz oldu yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor Olay yerine gelerek çalışmaları yerinde izleyen Alaşehir belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu öncelikle Alaşehirlire geçmiş olsun can kaybı olmaması en büyük tesellimiz iş yerinde üretilmiş hazır halde 600.000 Adet ürün buluyordu hepsi yandı Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın şu anda yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor dedi.

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